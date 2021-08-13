Про це заявив заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки " академік НААН Микола Пугачов.

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Що впливає на курс гривні?

Експерт відзначив, що на зміни курсу валют в Україні впливають багато чинників. Найважливіші – соціально-політична ситуація в країні, обсяги іноземних інвестицій, грошові перекази заробітчан із закордону, ситуація з пандемією коронавірусу в світі, успішність співпраці України з МВФ та загальний платіжний баланс.

Пугачов акцентував увагу на тому, що якраз складовою загального платіжного балансу виступає зовнішня торгівля. В даному контексті має значення сальдо зовнішньої торгівлі товарами, яке у нас традиційно негативне, незважаючи на значну перевагу агропродовольчого експорту України над імпортом.

Аграрна частка в експорті України

Продукція аграрного комплексу вже багато років займає центральне місце у вітчизняному експорті товарів. Наприклад, у 2020 році її частка склала від загальної вартості 45%, а за результатами першого півріччя-2021 – 36%.

Основною продукцією агроекспорту України є зернові культури – торік вони склали понад 42% від усіх вартісних обсягів. За перше півріччя 2021 року наша країна експортувала аграрної продукції на 10,8 мільярдів доларів, зокрема, зерна – на 4,4 мільярди (41%).

Як буде в новому сезоні?

У першому півріччі-2021 гривня зміцніла по відношенню до долара – від 28,22 гривні у січні до 27,24 гривні у червні. Цьому сприяла, у тому числі, цінова кон’юнктура щодо зернових на зовнішніх ринках – вартість української пшениці, ячменю і кукурудзи зросла.

Але в липні стартував новий сезон – почалися продажі зерна урожаю-2021, і ціни на нього формуватимуться вже з урахуванням нової глобальної кон’юнктури.

Наявні прогнози говорять про те, що Україна збере дуже хороший або навіть рекордний урожай зерна, а ціни на нього загалом мають бути високими. Тому зернова галузь в частині, що стосується експорту, підтримуватиме стабільність курсу гривні наскільки це можливо, – резюмував Пугачов.

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