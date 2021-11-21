Экспортные ограничения на зерно: внедрят ли правила в Украине

Украинские аграрии активно продают свой урожай за границу. Особым спросом пользуется пшеница высшего качества.

Ограничения экспорта не планируют

Как заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, правительство пока не рассматривает вопрос ограничения экспорта украинской пшеницы. Есть возможность, что его рассмотрят по ходу сезона в случае роста темпов экспорта.

Кстати Украина импортирует огурцы из России: такое происходит впервые в истории

В правительстве убеждены, что Украина будет активно экспортировать зерно только в первой половине сезона, а затем экспортеры начнут покупать товар у других стран.

Если появится возможность преодоления согласованного уровня экспорта (25,3 млн тонн), то возможность ограничений будет рассмотрена.

"Но если темпы экспорта останутся прежними, например, если 90% квоты будет экспортировано до марта, тогда нам нужно будет проводить ежедневные обсуждения с трейдерами. Мы хотим быть открыты для максимально возможного уровня экспорта, но, конечно, не за счет внутреннего потребления", – сказал Утка.