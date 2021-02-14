Семья Попык в своей теплице выращивает экзотические фрукты, которые ничем не уступают тем, что мы привыкли видеть на прилавках магазинов.

Семья Попык, которая выращивает в своей теплице экзотические фрукты уже 1 1 лет, проживает в селе Ценив, что в Козивском районе.

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Наибольшую долю теплицы занимают лимоны. Как утверждают садоводов, в их плодах втрое больше витамина С, чем в обычных лимонах, а цедра очень ароматная, поэтому ее можно использовать для выпечки или сушить к чаю. Также в теплице есть мандарины и апельсины.

Температура теплицы колеблется от 18 градусов летом до 35 зимой. Когда черенки уже укоренились, растения пересаживают в горшочки.

Также Попыки выращивают ананасы и карликовые бананы, а также собирают урожай кофейных зерен.

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