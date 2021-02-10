Україні прогнозують аномальну весну: чого чекати фермерам
Цьогоріч весна відзначиться дуже рясними опадами, а березень здивує морозами.
Джерело:Agronews
Весна 2021 року буде аномальною, повідомила завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.
Цікаво Імпорт картоплі в Україну за останні два роки виріс на фантастичні 2500%
Зокрема, у квітні та травні слід очікувати екстремальних опадів.
Перше серйозне потепління прийде в Україну наприкінці лютого. На жаль, воно буде не надто тривалим, адже березень дивуватиме морозами та снігом.
Перша половина лютого ще буде дуже холодною і сніжною, а от друга порадує весняним теплом.
Поділитися новиною