Отечественные фермеры не могут полностью обеспечить внутренний рынок качественной продукцией.

По словам владельца ягодной фермы "Корзина голубики" Олега Кошевого, качественной ягоды не хватает даже в сезон несмотря на расширение плантаций ягоды.

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Вместе с тем, он заметил хорошие тенденции в развитии этой ниши.

Сегмент динамично растет, но и спрос не снижается. Нам еще далеко до насыщения внутреннего спроса, качественных сладких ягод большого калибра даже в высокий сезон не хватает. Я еще не могу сказать, что культура потребления голубики в Украине сформировалась, для этого нужно как минимум еще 4-5 лет, – сказал Олег Кошевой.

Украинские производители голубики уже успели заявить о себе, ведь благодаря климату украинская ягода обладает непревзойденными вкусовыми качествами. Кроме того, Китай предлагает заменить попкорн в кинотеатрах именно на голубику, а это сотни тонн ягод ежегодно. Следовательно, мировые тенденции способствуют распространению этой ягоды.

Возможность закрепиться на глобальном рынке имеют и украинские молочники. Для этого нужно нарастить производство и отработать логистику. Подробнее об этом читайте в материале Агро 24 "Украина может стать лидером на мировом рынке молока".