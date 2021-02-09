Українське молоко відзначається високою якістю та великими обсягами.

Україна може стати лідером світового ринку молока. Передумовами для цього є обсяг молочної продукції, її якість та стабільні поставки.

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Якщо українські виробники та переробники мобілізують ресурси та скооперуються, то зможуть скористатися можливостями зростаючого ринку.

Окрім того, Україна має більш вигідне логістичне розташування у порівнянні з конкурентами, головними з яких є Німеччина, США та Нова Зеландія.

Разом з тим, в Україні немає логістичного ланцюжка, який би міг конкурувати на глобальному ринку.

Згідно з оцінками міжнародних експертів, для переробника, який би хотів вигідно експортувати свою продукцію, економічно-доцільним є мати один сучасний завод з потужністю переробки щонайменше 500 тисяч тонн молока на рік. І такого заводу в Україні поки що не існує. А для виробництва цих 500 тисяч тонн молока необхідно, якщо брати за базис американську модель великих ферм, 5 сучасних молочних ферм по 10 тисяч корів кожна з продуктивністю 10 тонн молока на корову в рік, — пояснили експерти.

Незабаром в Україні з'являться нові можливості для вирощуваня мідій та інших гідробіонтів, адже буде дозволено брати в оренду акваторію Чорного моря. Більше про це читайте в матеріалі Агро 24 "Акваторії моря можна буде орендувати для вирощування мідій".