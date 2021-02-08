Цены на пшеницу начинают падать из-за давления сокращение экспорта.

Накануне выхода февральского баланса USDA по пшенице биржевые котировки продолжают опускаться. Аналитики не прогнозируют существенных изменений баланса, а цены на пшеницу на физических рынках падают под давлением сокращение экспорта и увеличения предложений российской пшеницы.

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Американская пшеница завершила пятничные торги ростом на 1%, тогда как европейская пшеница, несмотря на незначительное снижение цены, остается на 3% дороже, чем месяц назад.

Покупатели уменьшают закупки в ожидании снижения цен на фоне увеличения предложений российской пшеницы и роста конкурентоспособности европейского зерна благодаря низкому курсу евро к доллару. Цены предложений европейской пшеницы находятся на уровне 280-285 долларов/тонна FOB, российской – 285-287 долларов/тонна FOB.

Украина за неделю экспортировала только 105 тысяч тонн пшеницы, а всего в сезоне –13,1 миллиона тонн, что на 22% уступает соответствующему показателю прошлого года.

Ранее звучала информация, что нынешний показатель украинского экспорта будет рекордным. Об этом читайте в материале Агро 24 "Украина на пути к новому экспортному рекорду".