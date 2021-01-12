Фермеры рассказали, какие современные способы контроля качества кормов являются наилучшими.

Лучший способ увеличить доходность на рынке сырья и готовых кормов – это современные точные анализаторы. Существует два пути для "воспроизводимых" и точных результатов: улучшенные стандартные методы мокрой химии и быстрые методы, сообщает журнал The Ukrainian Farmer.

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Стандартные методы определения качества кормов:

анализаторы белка (системы Кьельтек включая систему мокрого сжигания до 20 образцов);

анализатор жира по Сокслету (сокращение времени в семь раз благодаря инновационному методу экстракции в растворителе, кипит);

анализаторы клетчатки (шестиколонковий анализатор для определения кислотно-вымывного и нейтрально-вымывной клетчатки в кормах);

анализатор элементного состава кормов (колориметр автоматического анализа, определяет ионы кальция, фосфора, алюминия, аммония, бора, магния, нитраты, белок, медь, молибден, цинк, кобальт, никель, свинец, марганец).

Результаты после быстрых методов можно получить почти мгновенно. Речь идет о системах спектроскопии отражения или пропускания в ближнем инфракрасном диапазоне, что дают точные обмеры основных составляющих кормов без использования реактивов. Их применение актуально для оперативного, постоянного, текущего контроля на различных этапах технологического цикла: в силосах, после экструдера, гранулирования, складирования готовой продукции.

С помощью люминесцентного и фотометрический анализа, атомно-абсорбционной спектрометрии, ИК-Фурье спектрометрии, высокоэффективной жидкости и газовой хроматографии, капиллярного электрофореза и СВЧ-минерализация контролируют микротоксины в кормах.

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