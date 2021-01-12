Фермери розповіли, які сучасні способи контролю якості кормів є найкращими.

Найкращий спосіб збільшити прибутковість на ринку сировини й готових кормів – це сучасні точні аналізатори. Існує два шляхи для "відтворюваних" і точних результатів: покращені стандартні методи мокрої хімії та швидкі методи, повідомляє журнал The Ukrainian Farmer.

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Стандартні методи визначення якості кормів:

аналізатори білка (системи К’єльтек включно із системою мокрого спалювання до 20 зразків);

аналізатор жиру по Сокслету (скорочення часу всемеро завдяки інноваційному методу екстракції в розчиннику, що кипить);

аналізатори клітковини (шестиколонковий аналізатор для визначення кислотно-вимивної та нейтрально-вимивної клітковини в кормах);

аналізатор елементного складу кормів (колориметр автоматичного аналізу, що визначає іони кальцію, фосфору, алюмінію, амонію, бору, магнію, нітрати, білок, мідь, молібден, цинк, кобальт, нікель, свинець, марганець).

Результати після швидких методів можна отримати майже миттєво. Мова йде про системи спектроскопії відображення або пропускання в ближньому інфрачервоному діапазоні, що дають точні обміри основних складових кормів без використання реактивів. Їх застосування актуальне для оперативного, постійного, поточного контролю на різних етапах технологічного циклу: в силосах, після екструдера, гранулювання, складування готової продукції.

За допомогою люмінесцентного і фотометричний аналізу, атомно-абсорбційної спектрометрії, ІЧ-Фур’є спектрометрії, високоефективної рідини і газової хроматографії, капілярного електрофорезу та НВЧ-мінералізація контролюють мікротоксини у кормах.

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