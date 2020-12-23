Уже вскоре фермеры смогут воспользоваться технологией, которую до этого использовали в медицине.

Ученые университета Рединга вместе с представителями аграрной отрасли разрабатывают технологию быстрого определения качества зерна пшеницы, ячменя и рапса, сообщает Farminguk.

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Процесс будет происходить с помощью техники, которая часто встречается в медицинских сенсорных устройствах. Специальные датчики, которые измеряют содержание белка и масла в зерне при сборе, будут давать фермерам мгновенные данные о качестве продукции. Кроме того, данные позволят фермерам создавать карты своих полей, чтобы понять изменения в качестве зерна.

Также команда исследователей работает над соединением данных разумных датчиков с местоположением GPS во время сбора урожая, позволяя разрабатывать полевые карты масштаба, показывающие, как меняется качество зерна на поле.

Эти данные могут быть использованы для получения более точных показателей качества зерна для маркетинговых целей, что потенциально позволит отделять различные качества зерна и продавать их на различных рынках в будущем.