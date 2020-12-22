У Вінниці за підтримки французького міста Діжон створять агрохаб, який продукуватиме інноваційні рішення для аграрного бізнесу.

Новий Інноваційний центр працюватиме на базі Вінницького Національного аграрного університету, повідомляє портал vezha.

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Проєкт реалізується за підтримки компанії BETEN Ingenierie, університету Agrosup (Діжон) та Посольства Франції в Україні.

Головна мета проєкту – об’єднати науку, освіту і бізнес задля взаємовигідного результату для зацікавлених сторін з обох держав. Новий агрохаб стане платформою для розробки інноваційних екологічних рішень, які будуть корисні для аграрного бізнесу.

Крім того, напрямок університетської співпраці не єдиний. Загалом передбачається чотири компоненти співпраці з французькими колегами. Два з них стосуються водних ресурсів.

Також планується створення агрокластера за участю промислових компаній та агровиробників Вінниці та Вінницької області спільно у співпраці з компанією VITAGORA щодо стратегічного планування та компанією AGRONOV щодо прийому підприємств та передачі фізичної моделі/структури прийому підприємств.