Каким будет урожай меда: утешительный прогноз

В этом году не слишком благоприятная погода, но несмотря на это пчеловоды сохраняют оптимистичный настрой и ожидают хороший урожай.

Как рассказал пасечник Валерий Курейко, в этом году будеть хорошо цвести акация и липа. Теплая погода с кратковременными дождями будет способствовать хорошему выделению нектара.

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Также аграрии увеличили площади под медоносными культурами. Из-за спроса на подсолнечное масло посевы подсолнечника в 2021 году могут достичь рекордных 7 миллионов гектаров. Гречки тоже посеяли больше, чем в прошлом году, из-за сокращения импорта и в результате государственной поддержки аграриев по этой культуре.

Поэтому можно собрать хороший урожай меда, главное – чтобы было достаточное количество пчелосемей, а сами семьи были достаточно сильными на момент основного медосбора, – считает эксперт.

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