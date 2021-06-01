Як розповів пасічник Валерій Курейко, цього року будеть добре квітнути акація та липа. Тепла погода з короткочасними дощами сприятиме гарному виділенню нектару.

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Також аграрії збільшили площі під медоносними культурами. Через попит на соняшникову олію посіви соняшнику в 2021 році можуть досягнути рекордних 7 мільйонів гектарів. Гречки теж посіяли більше, ніж торік, через скорочення імпорту та в результаті державної підтримки аграріїв по цій культурі.

Тому можна зібрати хороший врожай меду, головне – щоб була достатня кількість бджолосімей, а самі сім’ї були достатньо сильними на момент основного медозбору, – вважає експерт.

Українських пасічників чекає нова інновація. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "В Україні створять перший Медовий парк".