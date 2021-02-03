Некоторые сорта лука не теряют качества при обычном хранении. Это позволяет хозяйствам экономить на холодильных камерах.

Источник: журнал "Плантатор"

Фермерское хозяйство "Дружба", в Чугуевском районе Харьковской области, не имеет холодильников для длительного хранения, но это не стало препятствием для выращивания лука.

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Выходом из ситуации стал сортотип райнсбургер, который характеризуется высоким содержанием сухих веществ и отличной лежкостью.

Мы идем на компромисс с урожайностью ради длительного хранения. Из наших складов без охлаждения, но с вентиляцией мы торгуем луком до апреля. Когда в конце концов у нас освобождаются холодильники от других овощей, мы в них перевозим лук и сохраняем дальше, – рассказал агроном Виталий Ульяницкий.

Лук сортотипа райнсбургер в "Дружбе" начали выращивать лет шесть назад. Основным каналом сбыта стали торговые сети, ведь объемы продаж овощей на рынках нестабильны. Поскольку ритейл требует высокого качества, можно утверждать, что сортотип райнсбургер успешно прошел испытания.

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