Сорт Невеста обладает превосходными вкусовыми качествами и может порадовать большим урожаем. Но для достижения такого результата нужен большой опыт.
Интересно Bosch + BASF: начинает работу совместное предприятие по smart-земледелию
Данный сорт относится к гибридам, опыление происходит пчелами. Этот сорт скороспелый, от посадки до сбора урожая проходит 38-42 дней. На один квадратный метр можно высаживать не более 4 кустов.
Также сорт Невеста требователен к частому поливу и хорошо отзывается на подкормку органикой. Вкус плодов приятный, сладковатый, а мякоть очень нежная.