Сорт Наречена володіє чудовими смаковими якостями та може потішити великим урожаєм. Але для досягнення такого результату потрібен великий досвід.

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Даний сорт відноситься до гібридів, запилення відбувається бджолами. Цей сорт скоростиглий, від посадки до збору врожаю проходить 38-42 днів. На один квадратний метр можна висаджувати не більше 4 кущів.

Також сорт Наречена вимогливий до частого поливу та добре відгукується на підживлення органікою. Смак плодів приємний, солодкуватий, а м’якоть дуже ніжна.

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