Какой сорт огурцов наиболее капризный: вердикт ученых

Белые огурцы – новинка, которая еще не получила широкого размаха. Сорт белых огурцов Невеста для хорошего урожая требует наиболее особого подхода.

Сорт Невеста обладает превосходными вкусовыми качествами и может порадовать большим урожаем. Но для достижения такого результата нужен большой опыт.

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Данный сорт относится к гибридам, опыление происходит пчелами. Этот сорт скороспелый, от посадки до сбора урожая проходит 38-42 дней. На один квадратный метр можно высаживать не более 4 кустов.

Также сорт Невеста требователен к частому поливу и хорошо отзывается на подкормку органикой. Вкус плодов приятный, сладковатый, а мякоть очень нежная.

Ученые создали огурец "без горчинки". Больше об этом читайте в материале Агро 24