Канадские бизоны научились откликаться на украинский клич фермера Тараса Казны. Видео в сети стало вирусным.

Канадский фермер Тарас Казна научил своих бизонов реагировать на украинский язык. Видео стало быстро распространяться сетью.

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Сам фермер родом из Украины. Его отец был учителем. Парень закончил школу с отличием, после чего записался на корабль, шедший исследовать Антарктику.

Когда корабль находился в Канаде, Тарас бежал, взяв с собой только стихи. Работал на нефтедобывающей башне, но не переставал мечтать о своей земле. Впоследствии выкупил старых бизонов, которых должны были забить, и основал ферму на 78 бизонов.

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