Цього року літо відзначиться дуже високою температурою. Степи атакуватиме посуха, а ярі культури передчасно дозріватимуть.

За прогнозами екологів, 2021-й рік буде ще спекотнішим, ніж попередній. Це призведе до проблеми з урожайністю, пересихання річок, а питання з питною водою будуть загострюватися не лише в нашій країні, а й в усьому світі.

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Очікується, що 2021 рік буде значно тепліше попереднього, який побив рекорди за кількістю днів у році з температурою вище 30℃. Потепління стрімко відбувається в північних регіонах України. При цьому степ атакує посуха, – кажуть експерти.

Такі зміни клімату можуть спровокувати передчасне дозрівання ярих культур і одночасно знизити їх врожайність. А от умови вегетації для озимої пшениці стануть більш сприятливими. Також озимий ріпак краще буде рости в північних регіонах і гірше в степу. На Північ перемістяться і зони вирощування сої і соняшнику.

Вирощування кукурудзи може стати проблематичним. Також прогнозується поширення різних хвороб рослин, шкідників та активізація бур’янів.

Експерти прогнозують, що найближчим часом можна розраховувати на подешевшання свинини. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Українська свинина незабаром подешевшає".