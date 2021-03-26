Українські покупці можуть сподіватися на зниження цін на м'ясо. Закупівельні ціни в Україні продовжують знижуватися.

Закупівельні ціни на свинину у період з 29 березня по 4 квітня становитимуть 38-39 гривень/кілограм живої ваги.

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Ціна на живих свиней наступного тижня, ймовірно, зменшиться на 1 гривню/кілограм. Цього тижня переробники заявили, що поставлені у неконкурентні умови з тіньовим ринком. Ухилення від сплати податків стало ще вигіднішим через зменшення податкового кредиту на свиней на 6%.

Як заявляють виробники, це ставить їх у невигідні умови не лише з імпортним товаром, а й внутрішнім недоброчесним бізнесом.

Прогнозні ціни на живця свиней в Україні можуть різнитися за регіональною ознакою, що пов’язано із неоднорідним розміщенням виробничих і переробних потужностей м’ясної галузі.

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