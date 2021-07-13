Картофельный коллапс: украинские аграрии не могут продать урожай

В Украине в этом году хорошо уродил картофель. Но сейчас производители не могут продать молодые овощи и несут убытки.

Критическая ситуация с реализацией молодого картофеля сложилась в южных регионах Украины – в частности, в Херсонской и Запорожской областях. Еще несколько дней назад перекупщики забирали картофель по 5 гривен, но в минувшие выходные (11 – 12 июля) ее вообще не покупали.

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Какие причины коллапса?

Главная причина покупательского коллапса – плохое качество картофеля.

Из-за нестандартных климатических условий соотношение воды и сухих веществ в клубнях не соответствует стандартам. Картофель быстро портится, плохое качество картофеля сказывается на его лежкости. Покупатели предпочитают использовать старую картошку, она хотя и дороже, но качественнее, – объясняют эксперты UHBDP.

Вторая причина низких закупок – поздний старт сезона и перепроизводство молодого картофеля. Пока украинские овощи созревали, их нишу на рынке заняли продукты из Азербайджана и России. И по качеству продукции, и по стоимости украинский молодой картофель сейчас неконкурентоспособен.

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