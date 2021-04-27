Одним из сортов, в котором почти нет недостатков, является Купчиха. Его вывели из европейской мускатной земляники и крупноплодной садовой клубники. У этого сорта ароматная и сладкая ягода.

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Что касается ранних сортов, то первыми плодоносят украинские Ольвия и Розана Киевская. Ягоды этих сортов можно собирать уже в конце мая. Они устойчивы к морозам и болезням, а ягоды сочные даже при недостатке света. Также хорошими являются сорта Радуга, Клэри, Румба и Альба с плотными плодами весом 50 грамм. Они идеальны для транспортировки, а с одного куста можно собрать 500 грамм ягод.

Сорта Соната, Виктория, Маршал и Азия отличаются стабильным урожаем в течение всего плодоношения. Созревают в конце июня и набирают сладость. С куста получают 1,5 килограмма ягод, которые годятся для замораживания. Чамора Турус и Пенсионер Челси –среднеспелые сорта, которые созревают в июле.

Клубника поздних сортов больше по размерам и устойчива к заморозкам и дождей. Сорта Пегас, Маэстро, Флоренс и Мальвина созревают в августе и дают до 1 килограмма ягод с куста.

Сорта Сан Андреас, Сельва, Эверест и Альбион дают урожай дважды в год – в августе и сентябре. В зависимости от климатических условий с куста можно собрать до 2 килограмм ягод. Растения выше, чем остальные сорта, поэтому ягоды не касаются земли.

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