Станом на 23 квітня у продаж поступили перші невеликі партії полуниці. Виробники південних областей України пропонували ягоду в середньому по 7 доларів за кілограм. Минулого року ціна на старті сезону була така ж.

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Причиною затримки сезону полуниці стала нетипово холодна перша половина весни в поточному році.

Якщо динаміка минулого року збережеться, то вже через три тижні ціна на полуницю опуститься нижче 3 доларів за кілограм. Втім, свої корективи може вносити погода, тому дуже багато залежатиме саме від неї.

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