Когда клубника и черешня станут дешевыми: прогноз

На рынках и в супермаркетах уже появилась клубника и черешня, но покупатели относятся к ним довольно прохладно. Потребителей отпугивает высокая цена.

Клубника сейчас стоит от 100 до 200 гривен, черешню продают в таком же диапазоне. Клубника на рынках в основном украинская, ее вырастили в теплицах на Херсонщине. Ягода отличается размером, цветом, упругостью и сохраняется несколько дней.

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Поскольку из-за холодной погоды почвенной клубники еще нет, то цены довльно высоки, что влияет на интерес покупателей.

Что касается черешни, то сейчас на рынках только импортная продукция, ведь в Украине сбор еще не начинали.

По мнению экспертов, цены начнут снижаться только в начале июня, и только в том случае, если погода массово не повредит урожай.

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