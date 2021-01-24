Симферопольское водохранилище не может обеспечить людей питьевой водой. Его вода загрязнена химикатами и отходами.

Использовать воду из Симферопольского водохранилища для питья нельзя, поскольку она загрязнена. Об этом сообщил кандидат химических наук Константин Работягов, сообщает Крым.Реалии.

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Химик пояснил, что река Салгир, которая питает Симферопольское водохранилище, протекает от Ангарского перевала и проходит через все населенные пункты Салгирскои долины.

Невозможно контролировать объемы сбросов на этом пути. Более того, некоторые населенные пункты не оборудованы канализацией, поэтому все это попадает в Салгир, а затем – в водохранилище, – сказал Работягов.

Он также рассказал, что в наиболее выгодном положении находятся жители прибрежных районов Южного берега Крыма, потому что они потребляют родниковую воду из водозаборов, расположенных в верховьях главной гряды Крымских гор.

Жителям долины советуют перед употреблением воды несколько дней отстаивать ее в открытой таре и очищать с помощью бытовых фильтров. Это позволит снизить объем суспензии и уменьшить неприятный запах.

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