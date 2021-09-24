Причина – рынок мяса в стране не сформирован, поэтому нет нормальной цены, считает руководитель сельскохозяйственного ООО "Надежда" Игорь Романов.

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Наше предприятие экспортирует свежее мясо, ведь так выгоднее – цены несколько больше, – говорит фермер. – Если работать с мясными комбинатами – мы чуть в ноль выйдем, а то и в минус загоним себя. В этом году мы почувствовали это, как никогда, поскольку стоимость зерновых значительно возросла.

Правильный подход к выращиванию и экспорту мясных пород коров, продолжает Романов, может стать довольно прибыльным бизнесом.

Практически всю продукцию экспортируем в живом весе в арабские страны. В Украине это направление не так развито, как в странах Европы, США или Австралии. Но мы к этому придем, – резюмирует аграрий.

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