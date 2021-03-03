Коррупция в земельной сфере: НАПК назвало самые распространенные схемы
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проанализировало законы в земельной сфере и выявило наиболее распространенные коррупционные схемы.
Источник:НАПК
В НАПК исследовали механизмы и законодательные пробелы, через которые сейчас реализуются коррупционные схемы для личного незаконного обогащения. Эксперты агентства также предложили меры, которые минимизируют или полностью остановят распространение таких коррупционных практик.
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Согласно анализу НАПК, только одно положение Земельного кодекса о бесплатной приватизации земель государственной и коммунальной собственности дает возможность реализовать с десяток коррупционных схем.
По предварительным результатам аудита Госгеокадастра Украины, через механизм бесплатной приватизации, в 2013-2020 годах из государственной в частную собственность вывели более 700 тысяч гектаров земли.
Сейчас на балансе государства отсутствуют более 5 миллионов гектаров земельного банка, а владельцы земельных участков станут известны после оцифровки бумажных данных.
Наиболее распространенные источники коррупционных рисков:
- Несовершенство нормативного регулирования
- Отсутствие эффективных механизмов реагирования
- Дискреционные полномочия органов власти
- Противоречие законодательных норм
- Отсутствие надлежащего учета земель
Важнейшие меры для уменьшения коррупции в земельной сфере:
- трансформировать процедуру бесплатной приватизации в другие формы государственной поддержки незащищенных слоев населения
- передать контрольные функции в сфере землеустройства от Госгеокадастра в органы местного самоуправления
- перевести проведение земельных торгов в электронную торговую систему, которая исключит контакты между участниками и организаторами во время аукциона, и заменит субъективные решения человека на автоматические действия электронной площадки
- ввести электронную процедуру регистрации земельных участков
- создать единый открытый реестр арендованного коммунального имущества, в котором будет вся информация в открытом доступе об условиях и сроках аренды земельных участков государственной и коммунальной собственности
- установить ставки арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности на базе их рыночной стоимости, прекратив практику "индивидуального" определение для каждого землепользователя
- ввести экономическую процедуру изменения целевого назначения с установлением обязательной компенсации в бюджет разницы стоимости, которую должен заплатить владелец или пользователь земельного участка при изменении целевого назначения
- конкретизировать основания для лишения инженера-землеустроителя квалификационного сертификата
- внедрить обязательное страхование ответственности разработчиков документации по землеустройству
- запретить заключать договоры о совместной деятельности на землях государственных и коммунальных учреждений и предприятий, которым предоставили земли по праву постоянного пользования
- полноценно запустить интернет-ресурс для мониторинга оборота земель, на котором должны будут открыто обнародованы все геопространственные данные, имеющиеся в распоряжении органов государственной власти и местного самоуправления.
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