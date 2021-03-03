Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проанализировало законы в земельной сфере и выявило наиболее распространенные коррупционные схемы.

В НАПК исследовали механизмы и законодательные пробелы, через которые сейчас реализуются коррупционные схемы для личного незаконного обогащения. Эксперты агентства также предложили меры, которые минимизируют или полностью остановят распространение таких коррупционных практик.

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Согласно анализу НАПК, только одно положение Земельного кодекса о бесплатной приватизации земель государственной и коммунальной собственности дает возможность реализовать с десяток коррупционных схем.

По предварительным результатам аудита Госгеокадастра Украины, через механизм бесплатной приватизации, в 2013-2020 годах из государственной в частную собственность вывели более 700 тысяч гектаров земли.

Сейчас на балансе государства отсутствуют более 5 миллионов гектаров земельного банка, а владельцы земельных участков станут известны после оцифровки бумажных данных.

Наиболее распространенные источники коррупционных рисков:

Несовершенство нормативного регулирования

Отсутствие эффективных механизмов реагирования

Дискреционные полномочия органов власти

Противоречие законодательных норм

Отсутствие надлежащего учета земель

Важнейшие меры для уменьшения коррупции в земельной сфере:

трансформировать процедуру бесплатной приватизации в другие формы государственной поддержки незащищенных слоев населения

в другие формы государственной поддержки незащищенных слоев населения передать контрольные функции в сфере землеустройства от Госгеокадастра в органы местного самоуправления

от Госгеокадастра в органы местного самоуправления перевести проведение земельных торгов в электронную торговую систему , которая исключит контакты между участниками и организаторами во время аукциона, и заменит субъективные решения человека на автоматические действия электронной площадки

, которая исключит контакты между участниками и организаторами во время аукциона, и заменит субъективные решения человека на автоматические действия электронной площадки ввести электронную процедуру регистрации земельных участков

земельных участков создать единый открытый реестр арендованного коммунального имущества , в котором будет вся информация в открытом доступе об условиях и сроках аренды земельных участков государственной и коммунальной собственности

, в котором будет вся информация в открытом доступе об условиях и сроках аренды земельных участков государственной и коммунальной собственности установить ставки арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности на базе их рыночной стоимости, прекратив практику "индивидуального" определение для каждого землепользователя

государственной и коммунальной собственности на базе их рыночной стоимости, прекратив практику "индивидуального" определение для каждого землепользователя ввести экономическую процедуру изменения целевого назначения с установлением обязательной компенсации в бюджет разницы стоимости, которую должен заплатить владелец или пользователь земельного участка при изменении целевого назначения

с установлением обязательной компенсации в бюджет разницы стоимости, которую должен заплатить владелец или пользователь земельного участка при изменении целевого назначения конкретизировать основания для лишения инженера-землеустроителя квалификационного сертификата

для лишения инженера-землеустроителя квалификационного сертификата внедрить обязательное страхование ответственности разработчиков документации по землеустройству

ответственности разработчиков документации по землеустройству запретить заключать договоры о совместной деятельности на землях государственных и коммунальных учреждений и предприятий, которым предоставили земли по праву постоянного пользования

о совместной деятельности на землях государственных и коммунальных учреждений и предприятий, которым предоставили земли по праву постоянного пользования полноценно запустить интернет-ресурс для мониторинга оборота земель, на котором должны будут открыто обнародованы все геопространственные данные, имеющиеся в распоряжении органов государственной власти и местного самоуправления.

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