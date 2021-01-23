В 2021 году земельный налог уплачивается частными собственниками земли после получения налогового уведомления или ежемесячно, если владельцем является юридическое лицо.

Сумма земельного налога-2021 зависит от нормативной денежной оценки, которая проводится с учетом коэффициента индексации, сообщает Dreamdim. Обратите внимание! Незаконное получение земли в Украине: наиболее распространенные схемы Участки с оценкой Земельный налог для участков, которым проведена оценка: не более 3% от нормативной денежной оценки;

для земель общего пользования – не более 1% от нормативной денежной оценки;

для сельскохозяйственных сельхозугодий – не менее 0,3% и не более 1% от нормативной денежной оценки;

для лесных земель – не более 0,1% от нормативной денежной оценки. Участки без оценки Земельный налог для участков, оценка которых не проведена: за участки за пределами населенных пунктов – не более 5% от оценки по области;

для сельскохозяйственных сельхозугодий – не менее 0,3% и не более 5% от оценки по области;

для лесных земель – не более 0,1% от оценки по области. Сроки уплаты Сроки уплаты земельного налога в 2021 году установлены следующие: граждане Украины – в течение 60 дней после получения налогового уведомления;

юридические лица – ежемесячно, в течение 30 календарных дней. Проблемы рынка земли. Офис противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины проанализировал примеры аграрного рейдерства и назвал 3 классические схемы рейдерских атак.