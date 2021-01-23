Земельный налог-2021: когда и сколько платить
В 2021 году земельный налог уплачивается частными собственниками земли после получения налогового уведомления или ежемесячно, если владельцем является юридическое лицо.
Сумма земельного налога-2021 зависит от нормативной денежной оценки, которая проводится с учетом коэффициента индексации, сообщает Dreamdim.
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Участки с оценкой
Земельный налог для участков, которым проведена оценка:
- не более 3% от нормативной денежной оценки;
- для земель общего пользования – не более 1% от нормативной денежной оценки;
- для сельскохозяйственных сельхозугодий – не менее 0,3% и не более 1% от нормативной денежной оценки;
- для лесных земель – не более 0,1% от нормативной денежной оценки.
Участки без оценки
Земельный налог для участков, оценка которых не проведена:
- за участки за пределами населенных пунктов – не более 5% от оценки по области;
- для сельскохозяйственных сельхозугодий – не менее 0,3% и не более 5% от оценки по области;
- для лесных земель – не более 0,1% от оценки по области.
Сроки уплаты
Сроки уплаты земельного налога в 2021 году установлены следующие:
- граждане Украины – в течение 60 дней после получения налогового уведомления;
- юридические лица – ежемесячно, в течение 30 календарных дней.
Источник: 24 канал
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