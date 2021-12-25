Крафтовая продукция: назван главный секрет успеха

Производство крафтовой продукции приобретает в Украине большую популярность. Впрочем, создание качественного и вкусного товара – это далеко не все, что нужно уметь.

Главное – умение продавать

Как поделилась основательница "Дома варенья" Елена Гашинская, создать классный продукт – это даже не половина успеха. Без умения подать и продать товар на этом рынке будет сложно.

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Выработать такой продукт, как наш, – это всего 20% дела, а 80% – суметь его успешно продать. Многие в садоводстве и пищевой отрасли зацикливаются на том, как сделать продукт, и мало думают о маркетинге и продажах. В этом и проблема,

– считает она.

Свой бизнес Елена начала семь лет назад. Сейчас ей удается продавать 5 тысяч банок варенья в месяц.

"Промышленное производство использует пектин и воду, доля ягод у них до 40%, а у нас почти вся банка заполнена фруктами. В самом начале на рынке было наверняка с десяток таких же крафтовиков, как и я, и все прекрасно сосуществовали. Сейчас из них остались единицы, видимо, не смогли наладить продажи так, чтобы можно было дальше развиваться", – добавила владелица "Дома варенья".