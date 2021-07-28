Красное мясо не вредно для здоровья, – вывод экспертов WFO

Мировая фермерская организация (WFO) обнародовала отчет о положительном влиянии от потребления непереработанного красного мяса для сбалансированного питания.

Научный совет WFO объявил об официальном запуске отчета "Потребление непереработанного красного мяса не является риском для здоровья" по случаю Дней науки продовольствия ООН 2021 года.

Обратите внимание! Глобальную проблему выбросов метана может решить диета для скота

Специалисты WFO собрали и проанализировали пять важных и самых масштабных за последнее время научных исследований о рисках или пользе для здоровья от потребления красного мяса. После кропотливой работы они сделали выводы, которые обнародовали в отчете:

Нет убедительных научных доказательств, что употребление непереработанного красного мяса наносит вред здоровью. Наоборот, что касается научных доказательств, потребление такого мяса на общем уровне следует поощрять, потому что оно является значительным источником плотных и легкодоступных белков, важных микроэлементов и критически важных биоактивных веществ. Также красное мясо является частью сбалансированного питания, объединяющего различные группы продуктов.

Председатель Научного совета WFO доктор Пир Эдерер добавил: "Когда первичные данные о потреблении красного мяса анализируются проверенными методами, прозрачно и в соответствии с высочайшими научными стандартами, результат всегда одинаков: употребление необработанного красного мясо не представляет риска для здоровья в целом и обеспечивает ценные преимущества в питании".

Президент WFO доктор Тео де Ягер резюмировал:

С точки зрения фермера, очень важно, чтобы все решения были обоснованы научно. Только так мы можем гарантировать, что они будут действовать в будущем. Этот отчет показывает, что животноводство является ключевым решением для устойчивых пищевых систем, а необработанное красное мясо является ключевым компонентом сбалансированного питания.

Это интересно! Британцы создали продукты, которые "позволяют есть мясо, не убивая его"