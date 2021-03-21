Красный картофель: в Украине вывели новые уникальные сорта
Украинские селекционеры вывели новые сорта картофеля. Они отличаются разноцветной мякотью.
Источник:Укрінформ
Селекционеры научно-производственного объединения "Черниговэлиткартофель" вывели экзотический картофель с фиолетовой и красной мякотью. Сейчас новые сорта готовят к регистрации в государственном реестре растений.
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Команда представляет новые гибриды на государственную регистрацию ежегодно. В ближайшем будущем должны зарегистрировать сорта с цветной мякотью: фиолетовую картошку "Лыбидь" и красную "Фурор".
"Лыбидь" вывели путем скрещивания одного из зарубежных сортов производных дикорастущей формы, найденной когда-то в Перу, и собственного сорта "Награда". Селекционная работа продолжалась более 10 лет. По мнению селекционеров, именно столько нужно работать с семенами, чтобы их можно было назвать сортом.
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