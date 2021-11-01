Крупнейшая в Европе и единственная в Украине: на Николаевщине открыли креветочную акваферму
Источник:О, море!
В Николаевской области на Тилигульском лимане запустили предприятие "Акваферма Тилигул", где будут выращивать королевскую креветку. Эта ферма по своей специализации – крупнейшая в Европе и единственная в Украине.
"Акваферма Тилигул" уже установила рекорд Украины в категории "Самый большой объект" в номинации "Самая большая акваферма по выращиванию креветки". Компания получила подтверждение рекорда от Национального реестра рекордов Украины, пишет ВН.
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Что будут вырщивать "Акваферме Тилигул"?
Основной продукт фермы – свежие креветки. Как уверяют владельцы предприятия, в 2022 году "Акваферма Тилигул" сможет производить 500-550 тонн океанских креветок. 70% выращенных морепродуктов будет предназначено для украинского рынка.
Особенности предприятия
Чтобы разводить тихоокеанские криветки, необходимо установить специальный бассейн, закупить малька и спецкорм. Общая площадь цехов "Акваферма Тилигул" составляет 6 000 квадратных метров.
Структура "Аквафермы Тилигул"
- инкубаторий
- цех для содержания маточного стада
- контейнеры для выращивания поголовья
- "холодный" цех переработки
- система очистки воды
- мощности для переработки отходов
- автономная солнечная электростанция
Вода для бассейнов аквафермы будет забираться из Тилигульского лимана. Она здесь максимально соленая и приближена по составу к океанической.
Цена вопроса
Стоит проект "Акваферма Тилигул" – 180 миллионов гривен и рассчитан на 4 года. Инвестиции – частные средства. До 2022 года здесь планируется провести четыре очереди строительства.
В итоге, кроме фермы, здесь планируют запустить:
- мощности для выращивания океанической рыбы
- образовательный центр по подготовке специалистов для акваферм
- международный научно-исследовательский центр
Также здесь планируют консультировать и сопровождать малый и средний бизнес. Это должно увеличить количество предприятий в Украине, которые будут выращивать креветки.
На предприятии создадут 200 рабочих мест, 180 из которых будут занимать местные жители. Для обучения новых работников привлекут специалистов из США.
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