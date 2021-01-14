Украинские ученые провели очередное исследование почв и определили показатели микроэлементов и металлов в земле.

Институт сохранения почв провел десятый тур агрохимической паспортизации земель сельскохозяйственного назначения, сообщает AgroTimes. Исследование показало, что большинство земель в Украине имеют высокую обеспеченность бором, кобальтом, марганцем и медью, а вот содержание цинка очень низкое.

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Относительно содержания микроэлементов и тяжелых металлов в почвах Украины в ходе исследования было выяснено:

Более 75% площадей высоко обеспечены соединениями бора . Самые высокие показатели в Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.

. Самые высокие показатели в Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. Из 19,8 миллионов гектаров обследованных земель 16,4 высоко обеспечены кобальтом . Самые высокие показатели показали Харьковская, Луганская и Черновицкая области.

. Самые высокие показатели показали Харьковская, Луганская и Черновицкая области. 81,8% площадей имеют средний, повышенный и высокий уровень обеспечения марганцем . Самые высокие цифры наблюдаются в Закарпатской, Полтавской, Ровенской и Днепровской областях.

. Самые высокие цифры наблюдаются в Закарпатской, Полтавской, Ровенской и Днепровской областях. 32% имеют очень низкое и низкое содержание меди . Высокое содержание элемента зафиксировано в почвах Львовской, Закарпатской, Харьковской и Черновицкой областях.

. Высокое содержание элемента зафиксировано в почвах Львовской, Закарпатской, Харьковской и Черновицкой областях. 90,7% обследованных площадей имеют чрезвычайно низкое содержание цинка.

Что касается загрязнителей, то 45% обследуемых площадей сельскохозяйственных угодий характеризуются слабым и умеренным уровнем подвижных соединений свинца и 50% слабым и умеренным уровнем загрязнения подвижными соединениями кадмия. Площадь с превышением предельно допустимых норм пестицидов составляет лишь 0,07%, – отметила ученый секретарь ГУ "Держґрунтохорона" Светлана Романова.

Как писал Агро24, в Украине увеличили штрафы за загрязнение почв.