Нидерландский художник и дизайнер Даан Рузегаард превратил поле лука-порея в разноцветную световую инсталляцию, фотографии которой моментально разлетелись по миру.

Источник: Dezeen

Художник Даан Рузегаард создал удивительную инсталляцию на поле лука-порея. Его площадь составляет 2 гектара, оно расположено возле города Лилестад.

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Над проектом под названием Grow работали два года. Его цель – подчеркнуть красоту сельского хозяйства и улучшить рост агрокультур.

Установка излучает синее, красное и ультрафиолетовое освещение, что положительно влияет на рост агрокультур и позволяет отказаться от химикатов на 50%. Источники света перемещаются вверх и вниз, это позволяет равномерно распределять подсветку по всему полю.

Рузегаард убежден, что его уникальный проект может иметь далеко идущие последствия для растениеводства во всем мире.

Отметим, что Нидерланды считаются вторым экспортером сельскохозяйственной продукции в мире и известны инновациями в области экотехнологий.

Как писал Агро 24, заработок украинских экспортеров составляет 20 миллиардов долларов за сезон.