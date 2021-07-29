Малайзия покупает украинскую органическую голубику

Украина наращивает ягодный экспортный потенциал. Партии отечественной продукции выходят на новые рынки сбыта.

Family Garden – это самая большая органическая ягодная плантация Европы. Под голубику компания выделила 105 гектаров.

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Недавно компания заключила соглашение на поставку 5 тонн голубики в Малайзию. Ягоду будут отправлять каждую неделю до конца лета.

Как рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, активное участие в переговорном процессе принимали дипломаты.

Дипломаты помогли с анализом рынка и проверкой добродетели потенциальных партнеров. В апреле 2021 были организованы онлайн-переговоры с потенциальными покупателями. В конце концов Family Garden подписал контракт на поставку первых 5 тонн ягод в Малайзию, – отметил министр.

Первые партии голубики Family Garden уже отправились в Малайзию несколько недель назад.

Арбузы вскоре порадуют покупателей своей ценой. Больше об этом читайте в материале Агро 24