Кабмин внес изменения в постановление №1102 от 25 августа 2004 года о предоставлении беспроцентных кредитов семейным фермерским хозяйствам без получения статуса юридического лица, увеличив финансирование и срок кредитования вдвое – до 1 миллиона гривен и до 10 лет. В 2022 году на эту программу поддержки заложена сумма в 100 миллионов гривен с возможностью увеличения бюджета.

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Кредиты малым фермерам

После открытия в Украине рынка земли беспроцентные кредиты для покупки сельхозземли стали серьезной поддержкой для фермерских хозяйств без статуса юрлица. У таких фермеров в большинстве своем отсутствует кредитная история, которая не позволяет привлечь средства через банковские учреждения. Эти кредиты будут направлены на покупку до 20 гектаров земли через Укргосфонд.

Что определяет постановление Кабмина?

Изменения подхода к распределению средств между регионами для предоставления финансовой поддержки на возвратной основе.

Увеличить размер финансовой поддержки до 1 миллиона гривен на одно фермерское хозяйство.

Семейным фермерским хозяйствам без получения статуса юридического лица оказать финансовую поддержку для приобретения земли сельскохозяйственного назначения.

Процедуру перераспределения средств, если фермерское хозяйство-победитель конкурса отказывается от финансовой поддержки или заключить договор невозможно.

Предоставление безвозвратной финансовой поддержки фермерским хозяйствам через Укргосфонд.

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Комментарий министра агрополитики Украины Романа Лещенко:

Считаю, что на уровне с запуском Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (который позволит профинансировать аграриев, обрабатывающих до 500 гектаров земли, на сумму 24 миллиарда гривен) – мы сегодня усилили еще один очень важный финансовый инструмент для небольших семейных фермерских хозяйств.