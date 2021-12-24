Кабмин внес изменения в постановление №1102 от 25 августа 2004 года о предоставлении беспроцентных кредитов семейным фермерским хозяйствам без получения статуса юридического лица, увеличив финансирование и срок кредитования вдвое – до 1 миллиона гривен и до 10 лет. В 2022 году на эту программу поддержки заложена сумма в 100 миллионов гривен с возможностью увеличения бюджета.
Мнение эксперта Плата должна составлять не менее 4%, – Гетманцев о налогообложении овощей
Кредиты малым фермерам
После открытия в Украине рынка земли беспроцентные кредиты для покупки сельхозземли стали серьезной поддержкой для фермерских хозяйств без статуса юрлица. У таких фермеров в большинстве своем отсутствует кредитная история, которая не позволяет привлечь средства через банковские учреждения. Эти кредиты будут направлены на покупку до 20 гектаров земли через Укргосфонд.
Что определяет постановление Кабмина?
- Изменения подхода к распределению средств между регионами для предоставления финансовой поддержки на возвратной основе.
- Увеличить размер финансовой поддержки до 1 миллиона гривен на одно фермерское хозяйство.
- Семейным фермерским хозяйствам без получения статуса юридического лица оказать финансовую поддержку для приобретения земли сельскохозяйственного назначения.
- Процедуру перераспределения средств, если фермерское хозяйство-победитель конкурса отказывается от финансовой поддержки или заключить договор невозможно.
- Предоставление безвозвратной финансовой поддержки фермерским хозяйствам через Укргосфонд.