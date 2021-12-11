Кабмин принял важные нормативные акты, которые помогут обезопасить аграриев от неблагоприятных сценариев потери урожая. Теперь у них будет господдержка в форме компенсации, которая в соответствии с утвержденным порядком составит до 60% от стоимости фактически уплаченных страховых платежей, – отметил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

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Принятые правительством акты "обеспечат возможность предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям путем удешевления страховых платежей при страховании сельскохозяйственной продукции".

Как аграрию получить поддержку государства?

Для получения поддержки аграрии должны застраховать сельскохозяйственную продукцию у уполномоченного страховщика и подать ему заявку на получение господдержки установленного образца.

Как найти уполномоченного страховщика?

Список уполномоченных страховщиков будет размещен на сайте Минагрополитики. В перечень будут включаться все страховые компании, которые подали в Минагрополитику соответствующее заявление, получили лицензию на добровольное страхование сельхозпродукции, отвечают требованиям Закона Украины "О страховании" и требованиям, установленным нормативно-правовыми актами Национального банка Украины.

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Страхование пшеницы

В 2022 году Минагрополитики планирует удешевлять страховые платежи по договорам страхования на озимую пшеницу на период перезимовки в соответствии со стандартизованным страховым продуктом, утвержденным приказом Минагрополитики от 25 ноября 2021 года №385.