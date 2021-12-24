Кабмін вніс зміни до постанови №1102 від 25 серпня 2004 року щодо надання безвідсоткових кредитів сімейним фермерським господарствам без набуття статусу юридичної особи, збільшивши фінансування і строк кредитування удвічі – до 1 мільйона гривень і до 10 років. У 2022 році на цю програму підтримки закладено суму в 100 мільйонів гривень з можливістю збільшення бюджету.
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Кредити малим фермерам
Після відкриття в Україні ринку землі безвідсоткові кредити для купівлі сільськогоспземель стали серйозною підтримкою для фермерських господарств без статусу юрособи. У таких фермерів здебільшого відсутня кредитна історія, що не дозволяє залучити кошти через банківські установи. Ці кредити будуть спрямовані на купівлю до 20 гектарів землі через Укрдержфонд.
Що визначає постанова Кабміну?
- Зміни підходу до розподілу коштів між регіонами для надання фінансової підтримки на поворотній основі
- Збільшити розмір фінансової підтримки до 1 мільйона гривень на одне фермерське господарство.
- Сімейним фермерським господарствам без набуття статусу юридичної особи надати фінансову підтримку для придбання землі сільськогосподарського призначення.
- Процедуру перерозподілу коштів, якщо фермерське господарство-переможець конкурсу відмовляється від фінансової підтримки або укласти договір неможливо.
- Надання безповоротної фінансової підтримки фермерським господарствам через Укрдержфонд.