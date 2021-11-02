Состоялось знаковое событие – Группа компаний "Мелитопольская Черешня" получила сертификат Global G.A.P., отвечающий международным стандартам качества и экологичности производимого продукта! – говорится в сообщении на странице фейсбука Melitopol Cherry. – Позади тяжелая подготовительная работа и прохождение аудита с сертифицированными Евросоюзом специалистами.

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На предприятии подчеркнули, что с таким сертификатом "намного легче выйти на новые зарубежные рынки".



Сертификат Global G.A.P. для Melitopol Cherry

Что такое Global G.A.P.?

Это международный сертификат безопасности продукции, подтверждающий, что производитель придерживается высоких стандартов в сфере экологичности, применения средств защиты растений, стандартов в сфере охраны труда и обращения с отходами. Сертификат Global G.A.P открывает международные рынки для каждого аграрного производителя, в частности, является пропуском на полки супермаркетов Евросоюза.

СПРАВКА

Группа компаний "Мелитопольская Черешня" – сельскохозяйственные предприятия, специализирующиеся на выращивании плодово-ягодных, зерновых, масличных и технических сельскохозяйственных культур. Крупнейший экспортер украинской черешни. ГК имеет 900 гектаров площадей под садами и ягодными плантациями, а также 15 тысяч гектаров под зерновыми, масличными и техническими культурами.

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