Відбулася знакова подія – Група компаній "Мелітопольська Черешня" отримала сертифікат Global G.A.P., що відповідає міжнародним стандартам якості та екологічності продукту, що виробляється! – йдеться у повідомленні на сторінці фейсбук Melitopol Cherry. – Позаду важка підготовча робота та проходження аудиту із сертифікованими Євросоюзом фахівцями.

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На підприємстві підкресллють, що з таким сертифікатом "набагато легше вийти на нові закордонні ринки".



Сертифікат Global G.A.P. для Melitopol Cherry

Що таке Global G.A.P.?

Це міжнародний сертифікат безпеки продукції, який засвідчує, що виробник дотримується високих стандартів у сфері екологічності, застосування засобів захисту рослин, стандартів у сфері охорони праці та поводження з відходами. Сертифікат Global G.A.P. відкриває міжнародні ринки для кожного аграрного виробника, зокрема, є перепусткою на полиці супермаркетів Євросоюзу.

ДОВІДКА

Група компаній "Мелітопольська Черешня" – це сільськогосподарські підприємства, що спеціалізуються на вирощуванні плодово-ягідних, зернових, олійних та технічних сільськогосподарських культур. Найбільший експортер української черешні. ГК має 900 гектарів площ під садами та ягідними плантаціями та 15 тисяч гектарів – під зерновими, олійними та технічними культурами.

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