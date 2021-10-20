"За" проголосували 264 депутати. У проєкті передбачено підтримку аграрного сектору на суму 8 мільярдів гривень.

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4,6 мільярди гривень передбачено для аграріїв. Зокрема, гроші виділять на відшкодування вартості техніки, здешевлення кредитів та страхових платежів, розвиток тваринництва, рослинництва, садівництва, виноградарства та хмелярства, дотації товаровиробників.

Також 715 мільйонів гривень виділять на земельну реформу, а ще 2,7 мільярда гривень скерують на розвиток меліоративних комплексів та утримання водогосподарських систем.

За рік ціна цукру зросла майже вдвічі. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Цукор подорожчав за рік майже вдвічі: які причини і прогнози".