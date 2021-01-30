Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко хочет увеличить господдержку развития орошения, но проблемой может стать формирование команды.

Источник: Agronews

По мнению Романа Лещенко, государственная поддержка орошения должно стать главной задачей в 2021 году.

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Мы будем иметь несколько программ, в том числе и частичную компенсацию стоимости оборудования для орошения. Министерство должно объединить усилия аграриев для решения проблемы нехватки влаги. Государство обеспечивает подачу воды, поддержание состояния каналов и насосных станций и позволяет подключение, – пояснил министр.

Также он надеется на внедрение института агрострахования, поскольку фермеры продолжают страдать от ухудшения климатических условий, что приводит к потерям или гибели урожаев. Кроме того, на повестке дня запуск свободного оборота земель сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года.

С 1 февраля Геокадастр открывает полные данные о земельных участках и все желающие смогут самостоятельно проверить собственности на земельный участок, когда и за сколько он был продан, кто и когда воспользовался правом на бесплатную приватизацию и тому подобное.

Самая большая проблема – это формирование штата министерства, ведь сейчас, кроме министра, туда входят только архивариус и уборщица.

Как писал Агро 24, Госгеокадастр обнаружил многочисленные нарушения земельного законодательства.