Управление по контролю за использованием и охраной земель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра всего за 5 дней января выявило 212 нарушений законодательства.

Источник: Госгеокадастр

С 18 по 22 января 2021 года управлением по контролю за использованием и охраной земель, которое действует в составе главных управлений Госгеокадастра в областях, осуществлено 323 мероприятия государственного надзора за использованием и охраной земель. По результатам проверок выявлено 212 нарушений земельного законодательства.

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За указанный период начислено ущерб, причиненный в результате самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков не по целевому назначению, снятие плодородного слоя почвы без специального разрешения на сумму в размере 468 959 гривен. В добровольном порядке возмещено 322 276 гривен.

В органы прокуратуры и органы предварительного следствия направлено 54 материала о нарушении требований законодательства, в частности, содержащих признаки преступлений.

Больше всего нарушений зафиксировано в Житомирской области. Один из случаев – там было обнаружено нецелевое использование земельного участка и снятие почвенного покрова без специального разрешения с территории общей площадью почти 11 гектаров. Определенный ущерб за этими нарушениями составляет 777 656 гривен.

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