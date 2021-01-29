Государственный реестр сортов картофеля продолжает пополняться новыми видами.

Источник: НААН

В период 2016-2020 годов в государственный реестр сортов растений, пригодных к распространению в Украине, было внесено 20 сортов селекции института НААН Украины, а в реестр сортов растений на 2021 попало 85 отечественных сортов картофеля с 196-ти.

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В государственный реестр субъектов семеноводства в 2020 году внесли 24 семеноводческих хозяйств, которыми произведено 43 тысячи тонн семенного картофеля высоких категорий.

Официально сертифицированного семенного картофеля хватает только на 14 тысяч гектаров, или 21,7% общих промышленных площадей, составляющих 66 тысяч гектаров. Объем несертифицированного семенного картофеля составляет 155 тысяч тонн.

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