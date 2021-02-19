Украинский сахар самый дорогой в мире
Цена на сахар в Украине на 30-40% превышает мировые показатели, а на импорт действует запретительная пошлина.
Источник:Українські Новини
Как рассказал председатель ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк, цена на сахар в Украине несколько месяцев на 30-40% превышает мировой показатель. Из-за этого цены на кондитерские изделия выросли минимум на 10%.
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Причины разные. В частности, это и мировые тренды роста цен на сырье АПК в условиях непонятных прогнозов дальнейшего влияния пандемии на мировую экономику. Украина повторяет мировые сырьевые ценовые тренды, но с нашей внутриукраинской спецификой. Например, цена на сахар в Украине несколько месяцев на 30-40% выше мировых цен. Можно было бы импортировать сахар, но мешает запретительная пошлина, – сказал он.
Также Александр Балдынюк рассказал, что то же касается и зерна. Многие страны предусмотрительно закупают пшеницу, ячмень, масло, чтобы потом осуществлять товарные интервенции, смягчая ценовые диспропорции на внутренних рынках.
Украина экспортирует миллионы тонн зерна и фактически отменила возможность применения товарных интервенций. В результате несмотря на профицит зерна его цена держится на очень высоком уровне.
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