Ученые из японской высшей инженерной школы Университета Осаки изготовили элитную говядину. Теперь создать один из самых дорогих видов мяса можно с помощью 3D-принтера.

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Для того чтобы стейк был максимально реальным, ученые применяли три типа клеточных волокон: жир, мышцы и сосуды. Для одного куска нужно 42 мышечных волокна, 2 капилляра и 28 элементов жировой ткани.

Впрочем, о выходе на рынок и промышленных масштабах говорить пока, ведь производство пока слишком дорогое. Сейчас печать стейка длиной в 1,5 сантиметра стоит 900 долларов.

Ученые не собираются останавливаться и продолжат эксперименты. Согласно прогнозам, уже в 2025 году искусственное мясо должно конкурировать на рынке с обычным.

Украина увеличила экспорт продуктов в Китай. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Аграрный экспорт из Украины в Китай бьет исторические рекорды".