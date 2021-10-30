Создать растительный заменитель сала или бекона не удавалось длительное время. Проблема заключалась в том, что многие из таких продуктов на сковороде просто плавились и превращались в обычное растительное масло.

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Французский стартап 77 Foods нашел решение проблемы. Компания уже представила веганские бекон и сало, которые не теряют структуру при приготовлении, а по вкусу и виду ничем не отличаются от настоящих животных продуктов.

Основным ингредиентом новых продуктов является соевый белок. Он придает им соответствующий вкус, волокнистую текстуру и сбалансированные пищевые свойства.

Стартап утверждает, что бекон и сало являются единственными продуктами на рынке, у которых мясная и жировая ткань соединены таким образом, что не разделяются во время приготовления.

Отметим, что в этом году 77 Foods победил на конкурсе пищевых инноваций и получил 1 миллиард евро инвестиций от компании Unilever.

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