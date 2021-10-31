Науковці з японської вищої інженерної школи Університету Осаки виготовили елітну яловичину. Тепер створити один із найдорожчих видів м'яса можна з допомогою 3D-принтера.

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Для того, щоб стейк був максимально реальним, вчені застосовували три типи клітинних волокон: жир, м’язи та судини. Для одного шматка треба 42 м’язові волокна, 2 капіляри та 28 елементів жирової тканини.

Втім, про вихід на ринок та промислові масштаби говорити наразі, адже виробництво поки надто дороге. Зараз друк стейка довжиною 1,5 сантиметра вартує 900 доларів.

Вчені не збираються зупинятися та продовжать експерименти. Згідно прогнозів, вже у 2025 році штучне м'ясо має конкурувати на ринку зі звичайним.

Україна наростила експорт продуктів у Китай. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Аграрний експорт з України до Китаю б’є історичні рекорди".