Мраморная говядина на 3D-принтере: сколько стоит новинка

Мраморная говядина – один из самых дорогих видов мяса. Для этого требуются особые быки и условия их содержания. Впрочем, исследователи нашли новый способ изготовления этого мяса.

Ученые из японской высшей инженерной школы Университета Осаки изготовили элитную говядину. Теперь создать один из самых дорогих видов мяса можно с помощью 3D-принтера.

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Для того чтобы стейк был максимально реальным, ученые применяли три типа клеточных волокон: жир, мышцы и сосуды. Для одного куска нужно 42 мышечных волокна, 2 капилляра и 28 элементов жировой ткани.

Впрочем, о выходе на рынок и промышленных масштабах говорить пока, ведь производство пока слишком дорогое. Сейчас печать стейка длиной в 1,5 сантиметра стоит 900 долларов.

Ученые не собираются останавливаться и продолжат эксперименты. Согласно прогнозам, уже в 2025 году искусственное мясо должно конкурировать на рынке с обычным.

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