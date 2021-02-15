Звездная корова: телку, названную в честь Виктории Бекхэм, продали за 360 тысяч долларов
Английские фермеры сумели заключить соглашение, которое станет известно на весь мир. Неожиданно для себя они продали свою корову за космические деньги.
Источник:ВВС
Породистую телку Пош Спайс, которую назвали в честь участницы группы Spice Girls Виктории Бекхэм, продали на аукционе в английском графстве Шропшир за 262 тысячи фунтов стерлингов, что эквивалентно 360 тысячам долларов.
Интересно Непрерывное потепление: когда весна придет в Украину
Фантастическая цена коровы обусловлена ее породой "Лимузин". Интересно, что цена удивила даже владельцев, ведь в 2014 году подобную корову продали в два раза дешевле. Фермерша Кристин Уильямс, которая продала Пош Спайс, сказала, что считает заработанные деньги выигрышем в лотерею.
Как рассказала Кристин Уильямс, давать коровам имена участников Spice Girls стало уже своеобразной традицией. Маму Пош Спайс (сценическое имя Виктории Бекхэм) звали Джинджер Спайс (сценическое имя Джерри Холливелл).
Поделиться новостью